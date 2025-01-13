Bir yılda 3 bin 797 orman yangını söndürüldü

ABD'nin bile aciz kaldığı yangınlarla mücadelede Türkiye, geçen yıl göz dolduran bir performans sergiledi. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yıl Akdeniz iklim kuşağında bulunan Türkiye'nin farklı bölgelerinde toplam 3 bin 797 orman yangını meydana geldi. Yangınların kapsadığı ormanlık alan büyüklüğü toplam 27 bin 470 hektar oldu. 2024'te yaşanan 3 bin 797 orman yangını etkin hava ve kara müdahaleleri ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu müdahalelerde toplam su atma kapasitesi 438 ton olan 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA kullanıldı. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında ilk kez İHA kullanmaya başlayan ülke oldu. Karadan ise yüzlerce arazöz, 25 bin orman personeli, bin 600 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekipleri, 128 bin gönüllü ve sayıları bin 845'e ulaşan ORKUT timi ile orman yangınlarına müdahalede bulunuldu.

11 DAKİKADA MÜDAHALE

Meydana gelen orman yangınlarına ilk müdahale süresi ise rekor kırdı. 22 yıl önce 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresi 2024 yılı itibari ile yalnızca 11 dakikaya düştü. Yangına ilk müdahaledeki başarı mücadelede kullanılan yeni nesil teknolojiler sayesinde oldu. İHA'lar meydana gelen yangınları hızla tespit etti, ardından hava ve karadan hızla müdahale edildi. Türkiye, akıllı kuleler, insansız hava araçları ve yangın karar destek sistemleri gibi yeni nesil teknolojilerle yangınlarla mücadelede en başarılı ülkelerinden oldu.