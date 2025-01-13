DEM Parti’den Yüksekdağ ve Güzel’e ziyaret

DEM Parti heyeti, geçtiğimiz hafta İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmiş, ardından da Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etmişti. Dün de Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP'li Semra Güzel'i ziyaret eden heyet adına Sırrı Süreyya Önder, açıklamalarda bulundu. Önder, "Şeffaf bir süreç yürütüyoruz ama bunun 2 anahtarı var. Birisi ciddiyet, diğeri samimiyet. Herkesten de bunu asgari anlamda beklemek hakkımız" diye konuştu.