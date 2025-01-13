Erdoğan’ın vefası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa Olağan İl Kongresi'nin ardından, bir yıl önce hayatını kaybeden eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özcan ailesine taziyelerini ileten Erdoğan, merhum Halil Özcan'ın ruhu için Fatiha okudu ve dualar etti. Aile fertleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisinin gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür etti. 6 çocuk babası Halil Özcan, 7 Ocak 2024'te, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetmişti.