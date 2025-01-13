Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Mersin'de Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı
Giriş Tarihi: 13.1.2025 08:07 Son Güncelleme: 13.1.2025 08:26

SON DAKİKA | Mersin'de Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi: Mersin'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK’ya finansman sağlamak ve örgüte üyeliği ile ilgili gözaltındaki  Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 4 meclis üyesi adliyeye sevk edildi. Başkan Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 3 meclis üyesi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece  tutuklandı.

SON DAKİKA | Mersin’de Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı
Son dakika haberi: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve çıkarıldıkları mahkemece Başkan Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç tutuklalanırken, Belediye Meclis üyesi Yakup Danış ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA | Mersin'de Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı
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