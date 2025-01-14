Başkan ve 4 yardımcısı terörden tutuklandı

Mersin'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'ya finansman sağlamak ve örgüt üyeliğiyle ilgili gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 3 meclis üyesi tutuklandı.

"HİZMET DEVAM EDECEK"

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesinin tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in görevlendirildiğini açıkladı. Kayyum atanan Akdeniz Belediyesi'nde vekil olarak başkanlık makamına oturan Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli bütün tedbirlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Zeyit Şener, ilçe genelinde belediye hizmet, proje ve çalışmaların aksamadan süreceğini söyledi. Belediye binasına gelen Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, başkanlık makamına geçerek görevine başladı. Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şener, kent sakini vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli bütün tedbirlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Şener, hizmet ve projelerin kesintisiz devam edeceğini söyledi.