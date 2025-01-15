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Giriş Tarihi: 15.1.2025

Hahambaşı İsak Haleva yaşamını yitirdi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hahambaşı İsak Haleva yaşamını yitirdi
Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, 2002'den bu yana hahambaşı olarak görev yapan Haleva'nın vefatını "Derin üzüntü içerisindeyiz" mesajıyla duyurdu. Haleva için yarın saat 12.00'de İstanbul Karaköy'deki Büyük Hendek Neve Şalom Sinagogu'nda tören yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın vefatı dolayısıyla Türk Yahudi Toplumu eşbaşkanları Kohen ve İbrahimzadeh ile telefonda görüşerek başsağlığı dileğini iletti.
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Hahambaşı İsak Haleva yaşamını yitirdi
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