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Giriş Tarihi: 15.1.2025

Pazarlık yok barış var

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Terörsüz Türkiye için önemli adımlar atılırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sürecin 'kırmızı çizgilerini' belirleyerek, devletin ilgili birimleri ve partisine iletti. Erdoğan, "Pazarlık yok" talimatı verdi. DEM Parti, İmralı ve terör örgütüne de "Bu, tarihi ve son fırsat, kaçırmayın" mesajı gönderildi. Öcalan'ın DEM Parti heyetiyle ikinci ya da en geç üçüncü görüşmesinde, 'terör örgütünü lağvettiğini belirtip, sivil siyaset' çağrısı yapması bekleniyor. Bunun ardından teröristbaşının durumu, infaz sistemi, terörle mücadele yasaları dahil bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
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Pazarlık yok barış var
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