PKK’lılara kucak açan İstanbul Barosu’na dava

İstanbul 1 Nolu Baro'nun, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmada öldürülen PKK/PYD'li iki terörist hakkında yaptığı açıklamayla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede, terör sicilleri kabarık iki teröristin öldürülmesi nedeniyle devleti savaş suçu işlemekle itham eden Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile yönetim kurulu üyesi 10 isim şüpheli olarak yer aldı. "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma yürütülen baro hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep edildi. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na göre baroların kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacağı hatırlatılan iddianamede, İstanbul 1 Nolu Baro'nun söz konusu açıklamayla amacı dışında faaliyet gösterdiği vurgulandı. Ayrıca, Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yerlerine yeni baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçilmesi talep edildi.