Yunanistan’da panik Avrupa, Türk ürünlerinin peşinde

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi komşu Yunanistan'ı rahatsız etmeyi sürdürüyor. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin son zamanlarda Avrupa ülkeleri ile ardı ardından gerçekleştirdiği anlaşmaları mercek altına aldı. Haberde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "AB üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma sanayii çabalarına katılımının Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum" sözleri hatırlatıldı ve "Türkiye bu programa dahil olacak mı?" sorusu yöneltildi. İşte Kathimerini gazetesinde örnekleri verilen Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki bazı anlaşmalar:

İspanya: Eğitim uçağı Hürjet satın almaya hazırlanıyor.

Portekiz: Türk teknoloji şirketi STM, Portekiz donanması için 2 yakıt ikmal gemisi yapacak.

İtalya: Gazetede, İtalyanlar ile Türklerin, T-129 Atak helikopterinin yanı sıra Türk Sahil Güvenlik devriye botlarının ve Tulpar tanklarının üretiminde işbirliği yaptığı ayrıca İtalya Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alındığı belirtildi. İtalyanların ayrıca, İHA'larını donatmak için Roketsan yapımı lazer güdümlü CİRİT füzeleri satın almaya hazırlandığını aktardı.

Almanya: Ankara-Berlin askeri gemi inşası alanında işbirliği yapıyor.

İngiltere: 5. nesil Türk savaş uçağı KAAN'ın geliştirilmesinde İngiliz BAE Systems ile yapılan işbirliğinin Türkİngiliz ilişkilerinin "mihenk taşı" oldu.

Romanya: Baykar üretimi Bayraktar TB2 İHA'larının ve Otokar üretimi Cobra zırhlı araçlarının ihraç edileceği belirtildi.

ÜLKELER SIRAYA GİRDİ

Polonya: Bayraktar TB2 İHA ihraç edebilir.

Hollanda: Türkiye'den Aselsan üretimi kaideye monteli Stinger hava savunma sistemleri ithal edecek.

Kosova: Bayraktar TB2 İHA'ları, BMC yapımı Vuran zırhlı araçları ve Roketsan yapımı OMTAS tanksavar füzeleri satın alacağını ifade etti.

Slovenya-Karabağ: Cobra zırhlı araçları alacak.

Macaristan: Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın zırhlı araçlarını satın alacak.

Estonya: Otokar tarafından üretilen zırhlı personel taşıyıcı Arma ve Nurol Makina tarafından üretilen NMS zırhlı araçlar Estonya'nın ithalat listesinde.

GAMBİYA'YA PERSONEL TAŞIYICI

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Gambiya ile arasında devam eden "Askeri ve Mali İşbirliği Anlaşması" kapsamında 17 zırhlı personel taşıyıcı teslim etti.