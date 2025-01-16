Yunus Emre Vakfı eski başkanının oğlu gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının Yunus Emre Vakfının tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Yürüten soruşturma kapsamında vakfın eski başkanı firari şüpheli Şeref Ateş'in oğlu E.A. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. E.A.'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının suç duyurusunda adı geçen bazı paravan şirketleri kuran kişi olduğu, daha sonrasında diğer şüphelilere devrettiği tespit edildi.