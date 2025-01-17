Esnafa rağmen ihale UKOME’den döndü

31 Mart yerel seçimleri öncesi 'Esnafın yanındayız' diyerek deyim yerindeyse toplumun her kesimine mavi boncuk dağıtan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra meydanlarda verdiği sözleri çabuk unuttu. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı iki esnaf odasının İzmir'de yeni taksi ve servis minibüsüne ihtiyaç yok itirazlarını görmezden gelen Tugay, sırf belediyenin kasasına para koymak için 200 taksi, 200 de S plaka ihalesine çıkma kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hamlesi kısa adı 'UKOME' olan Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nden döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 200 taksi 200 adet S plaka ihalesine çıkmasını öngören önerge genel kurulda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin oyları ile 16'ya 12 reddedildi. Ret kararı esnaf odasına üye binlerce taksici ve minibüsçü esnafı tarafından sevinçle karşılandı.