İSKİ’ye 1 milyon 337 bin lira ceza

Üsküdür Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 milyon 337 bin lira ceza yazıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta Kuleli Caddesi'ndeki denize kanalizasyon suyu döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda Marmara Denizi'nin kıyısındaki alandan içinde kanalizasyon ve gıda atıklarının bulunduğu su çıkışı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından '2 bin 872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. maddesine' istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL ceza yazıldı. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.