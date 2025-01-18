Çocuksuz gelecek tehlikesi

TBMM Çocuklara Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda konuya ilişkin bilgi veren Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, "85 milyonluk nüfusumuzun 22 milyon 206 bin 34'ünün çocuklardan oluştuğunu görüyoruz. Çocukların toplam nüfus içindeki oranı da yüzde 26'ya tekabül ediyor. 2080 yılında ise her beş kişiden sadece 1'ini 18 yaş altı yani çocuk olarak niteleyebileceğiz" ifadesini kullandı. Çocuk istismarıyla ilgili risk faktörlerini anlatan Toy, "Çocuğun erken doğması, düşük kilolu olması, sürekli ağlaması, fiziksel engellilik, çocukluktaki ruhsal hastalıklar çocuğa yönelik ihmalle birlikte fiziksel istismara da neden olabiliyor. Genç yaşta anne-baba olmak, sık aralıklarla doğum yapmak, istenmeyen gebelik, yalnız ebeveyn olmak, aile içi şiddet, alkol ve madde kullanımı gibi birçok başlık aileye ilişkin risk faktörleri arasında yer alıyor" bilgisini verdi.

YENİ PROJELER YOLDA

Yakın dönemde güçlendirici bakım merkezlerinin kurulması için çalışma başlattıklarını belirten Toy, "Çocukların tek merkezde psikiyatrik ve psikososyal bütün hizmetleri alabilecekleri model. Akran zorbalığıyla ilgili bir dizi bilinçlenme kampanyası olacak. Diğer bir modelimiz, çocuk yaşam merkezleri ilk etapta deprem bölgesi olarak nitelendirdiğimiz bölgede 4 farklı ilde hayata geçirilecek. Çocuklarımız 0-18 yaş arasında ihtiyaç duyduğu her türlü desteği bulabilecek" açıklamasını yaptı.