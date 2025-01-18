Engelli Ayşe’den belediyeye kırmızı kartlı protesto!

İzmir'de yaşayan yüzde 98 bedensel engelli Ayşe Aktaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'ni ev temizliği ve kişisel bakım desteği için aradı. Ancak olumsuz yanıt alan Aktaş'a telefondaki görevli, "Yatalak değilsen olmaz. Yanında eşin varsa temizliği o da yapabilir" cevabını verdi. Bu durum karşısında sinir krizi geçiren Aktaş, engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek ve Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etmek amacıyla tekerlekli sandalye üzerinden kırmızı kart gösterdi. Aktaş bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı, vatandaşlardan büyük destek aldı. Aktaş, tweetinde, "37 yıldır İzmir'de yaşayan ve size oy vermiş engelli bir vatandaşa reva gördüğünüz çalışan kalitesi bu mu? Bu rezalete kırmızı kart göstereyim o zaman. Belki politikalarınızın vahametini bu şekilde anlarsınız" ifadelerini kullandı.