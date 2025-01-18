Gelişmeler umut verici

Heyetten yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta İmralı ziyareti ile başlayan süreç ve sonrasındaki siyasi parti ziyaretleri özetlendi. İmralı'ya bir ziyaret daha yapılacağı belirtilerek, "Tüm iyi izlenimlerimizle birlikte en kısa zamanda Öcalan'a bir ziyaret gerçekleştirip sürecin sağlıklı yöntemlerle barışa ulaşması için hiçbir emeği esirgemeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Yazılı açıklamada şu cümleler ön plana çıktı:Ülkemizdeki tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliğini geliştirmenin herkesin yararına ve hayrına olduğu ise ortak fikirdir.Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşliğe odaklandığımız bu dönemde, yazılı ve görsel basında zaman zaman karşılaştığımız ayrıştırıcı ve önyargılı üslup ve bunun yarattığı spekülasyon alanı işimizi güçleştirmektedir. Bu sürece dair herkesin, her toplumsal kesimin beklentileri ve ümitleri olduğu kadar kaygıları, hassasiyetleri ve soru işaretleri de vardır. Bunun bilincindeyiz.