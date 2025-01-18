PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.Bu arada Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş dönemde PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu, örgüte yardım, yataklık ve propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından belirlenen 18 şüphelinin yakalanması için Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Şırnak ve Yalova'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.