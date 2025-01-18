Terör operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul, Diyarbakır, Van ve Mersin'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyetler yürüten 15 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın ideolojik yapılanmasına bağlı olarak bölücü terör örgütünün güdümünde internet tabanlı yayın yapan bir medya kanalı içerisinde faaliyetler yürüten; Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir düğün salonu içerisinde bölücü terör örgütüne yönelik sloganlar atarak propaganda yaptıkları belirlenen ve geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüttükleri saptanan kişilerin yakalanması için çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı. İstanbul'un beş ilçesinde ve Diyarbakır, Van ile Mersin illerinde düzenlenen operasyonlarda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.