30 ilde FETÖ operasyonu 50 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün gizli yapılanması ve finansal kaynakları üzerinde kararlılıkla devam eden operasyonlar sonuç vermeye devam ediyor. Hain örgütün, ankesörlü telefonlarla iletişim kurarak yürüttüğü faaliyetler, sosyal medya propagandaları ve finans ağlarına yönelik jandarma tarafından 23 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 23 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 47 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Yakalanan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, örgütle bağlantılı ankesörlü telefonlarla iletişim kurduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada paylaştığı mesajında, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" ifadelerini kullandı. FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda ise 43 kişiden 17'si tutuklandı. -