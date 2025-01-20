Dink’in öldürülmesinin üzerinden 18 yıl geçti

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in, tetikçi Ogün Samast tarafından İstanbul'da silahla vurularak öldürülmesinin üzerinden 18 yıl geçti.Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de, Şişli'de gazetesinin önünde yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan 17 yaşındaki Ogün Samast'ın silahlı saldırısıyla öldürüldü. Öldürülüşünün 18. yıl dönümünde Dink, dün gazetenin eski binası önünde yapılan törenle anıldı. 14.00 itibariyle alana girişlerin başladığı tören için Halâskârgazi Caddesi trafiğe kapatıldı. İnsanlar yürüyerek ve "Buradayız Ahparing" sloganlarıyla tören alanına ulaştı. Kitle "Hakikat", "Hayat", "Hasret" ve "Hafıza" yazılı Kürtçe, Ermenice ve Türkçe yazılı dövizler taşıdı. Anma etkinliğinin bir parçası olarak Sebat Apartmanı'nın dış cephesine üzerinde "Hafıza, hakikat, hayat, hasret: 18 yıldır" yazılı Hrant Dink posteri asıldı. Kitle Dink'in öldürüldüğü yere karanfiller bıraktı, dua etti. Anmaya Dink'in sevenleri, ailesi, meslektaşları ve pek çok siyasetçi isim katıldı.