Türkiye Yüzyılı’nın Fatih’lerisiniz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 7. Olağan "Betül Önderoğlu" Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salona baktığında Sultan Alparslan'ın Anadolu hayalini, Osman Bey'in dev bir çınarın dalları gibi büyüyen büyük rüyasını gördüğünü belirtti.Yerlikaya, "Sizlere baktığımda daha 21'indeyken İstanbul'un surlarında İslam sancağını dalgalandıran Fetihler Sultanı Fatih'in azmini görüyorum. Sizlerin o coşkulu gözlerinde, gençlik kollarında görev alarak Türk siyasetine silinmez imzasını atan, bu ülkenin derdiyle dertlenmiş, Cumhurbaşkanımız, davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorum" ifadesini kullandı. Kongrenin trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun adıyla düzenlendiğinin altını çizen Yerlikaya, Önderoğlu'na Allah'tan rahmet diledi. Gençlere seslenen Bakan Yerlikaya, "Sizler, çeyrek asra dayanan kutlu bir davanın, apaydınlık geleceğisiniz. Sizler, kalpleri ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençliğisiniz. Gözlerinizdeki heyecan, yüreklerinizdeki kararlılık, bizim yarınlarımıza olan inancımızı daha da güçlendiriyor. Gençlik paha biçilemez bir hazinedir. Bu davanın sancaktarının gençler olduğunun için seçilme yaşını 18'e indirdik. Biliyoruz ki TEKNOFEST ruhu, Türkiye'nin geleceğidir. Bizler Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız." dedi. Yerlikaya, Savunma sanayisindeki payımızı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmadık mı? Kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, TOGG'umuzu, yerli uydumuzu geliştirmedik mi? Ama bunlar sadece birer başlangıç" ifadelerini kullandı.