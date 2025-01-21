Dolandırıcı şebekesine operasyon: 30 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, mağdurlara kredi sağlayacaklarını veya sigorta bedellerini iade edeceklerini vaat ederek bilişim araçları üzerinden 36 kişiyi 5 milyon 121 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Mevcut delil durumuna göre 8 kişi serbest bırakıldı. 4 firari ise aranıyor.