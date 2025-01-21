İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bir televizyon programında Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, 'tehdit' ve 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi. İmamoğlu'nun konuşmasında, "Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı, bu milletin zihninden söküp atacağız" sözleri dikkat çekti.