Sarmaşık, Beşiktaş’tan Esenyurt’a uzandı

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş ile beraberindeki 21 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Özer, "İhaleye fesat karıştırma" suçunda tutuklandı. Böylelikle Özer hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilmiş oldu.

Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Özer'in başkanlık döneminde gerçekleşen iki ihaleyi de Aziz İhsan Aktaş'a ait firmanın kazandığı ve ihale sürecinde örgüte üye olan Ümit Gözütok'un, Esenyurt Belediyesi'nde Adnan Acar, Mustafa Yolcu ve Mehmet Şimşek ile görüşme yaptığı belirtildi. Belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu ihale komisyon üyelerinin seçilmesine müdahale edildiği, görüşme kaydı sayesinde ortaya çıktı. Örgütün bu sayede rakip firmanın teklifini öğrendiği ve rekabete engel oldukları anlatıldı. İhale sevk yazıları, ihale tutarları ve onayları dikkate alındığında Özer'in ihalelerden habersiz olmayacağına yer verildi.

Aynı zamanda ihale konusunun İstanbul ilçelerinde yapılmış en yüksek bedelli ihale olduğu ortaya çıktı.