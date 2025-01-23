Acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Eylemde fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Anne Naciye Sönmez Yıldız, "Osman, oğlum orada işin yok. Gel teslim ol, orada sürünüyorsun" dedi.