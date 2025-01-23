Canımız yüreğımiz yandı

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasıyla ilgili ortaya çıkan her detay Türkiye'yi ağlattı. Ailesinden 13 kişi ile birlikte yaşama veda eden Zehra Sena Gültekin'in hikâyesi yürek sızlattı.

YÜREK YAKAN SON

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşayan ve Türk Hava Yolları'nda (THY) Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapan Zehra Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, çocukları ve ailesiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e gitmişti. Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık olmak üzere 3 erkek çocukları ve koruyucu ailesi oldukları 10 yaşındaki kızları Doğu Türkistanlı Sümeyye ile Bilal Gültekin'in kardeşleri doktor Enes Gültekin ve eczacı Rümeysa Gültekin yangında hayatını kaybetti. Gültekin ailesinden geriye mutlu günlerinde çektirdikleri aile fotoğrafları kaldı.

ANNESİNDEN HELALLİK ALDI

Zehra Sena Gültekin'in yangın anında annesi Habibe Güner'i arayarak helallik aldığı öğrenildi. Öte yandan Bilal Gültekin ile gece saatlerinde son kez konuştuğunu söyleyen bir yakını ise "Veda eder gibi konuştu. Çocukları istedi diye en güzel manzaralı odayı seçmiş. Çocuklarına rüya gibi bir tatil yaptırmak istemiş" ifadelerini kullandı. Zehra Sena Gültekin, AK Parti İl Başkanı Suat Güner'in kuzeni, Bolu eski Milletvekili Mehmet Güner ve AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner'in kızıydı.

ERDOĞAN DA KATILDI

Yangın kurbanı olan Gültekin ailesi, Bolu'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güner ve Gültekin ailelerine taziyede bulundu ve cenaze namazına katılarak saf tuttu. Cenaze töreninde konuşan Erdoğan, "Az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah hepsi haşr-u cem eylesin. Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa etti. Ailece dostluğumuz vardı.

Canımız, yüreğimiz yandı. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Sabrın sonu selamettir, zaferdir temennisiyle kendilerine Fatihalarımızı gönderelim. Ruhları için Fatiha, makamları cennet olsun inşallah" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın da hazır bulunduğu törende, Gültekin ailesinden 8 kişinin cenazesi Kalıcı Konutlar Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kılıçarslan Mezarlığı'na defnedildi.



TÜM YURTTA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yaptığı millete seslenişte, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Milli yas ilanının ardından dün yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.



DUALARLA UĞURLANDILAR

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerden bazıları son yolculuğuna uğurlandı. Uzman doktor Ahmet Çetiz ve eşi öğretmen Habibe ile çocukları Vedat (11) ve Esad Çetiz (9) Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi ise memleketi Mardin'de toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybeden ekonomist, eski Orduspor Başkanı ve Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora ve Yüce Ata Türkmen, İstanbul Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mazarlığı'nda toprağa verildi.

Gazetecilik yaptığı öğrenilen 46 yaşındaki Seha Müge Turan da kızı Alya Turan (14) ile birlikte gittiği tatilde felaketi yaşadı. Anne ve kızının cenazeleri dün Kilyos Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. Yangında ölen 17 yaşındaki Özüm Karataşlı'yı ise yangından kurtulan babası Macit Karataşlı, annesi Nilgün Hikmet Karataşlı, ablaları Özge Karataşlı ve Müge Karataşlı ile yakınları İstanbul'da son yolculuğuna uğurladı. Acılı baba Macit Karataşlı, "Sözün bittiği yerdeyiz. Meleğimi kaybettim" dedi. Yangında hayatını kaybeden Şenol, Mina ve Gülçin Akişli de İstanbul Pendik'te son yolculuklarına uğurlandı.



ÖLENLERİN SAYISI 79'A YÜKSELDİ

Faciada, ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Dün 56 kişinin kimliğinin belirlendiği, yapılan DNA testleri sonucuna göre 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi. Böylece faciada ölenlerin sayısı 79'a yükseldi. Kimliği belirlenenlerden 45'inin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 39'unun taburcu edildiğini, 12'sinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.



Seda Nur GÜNAYDIN - Yunus Emre KAVAK - Ömer ÇETİN - Kerim CENGİL - Barış SAVAŞ - Mustafa BAKIRHAN - Oğuzhan UYSAL - Batuhan ALTINBAŞ - Dilhan DUMANOĞLU / SABAH