Dağı taşı aştılar bize sahip çıktılar

Asrın felaketi Kahramanmaraş'ta birçok yıkımın yaşandığı Çamlıca Mahallesi'nde devlet, zorlu yolları aşarak mahalledeki 14 evin yerinde dönüşümünü tamamlayıp vatandaşlara teslim etti. Merkez Onikişubat ilçesine bağlı kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki 49 haneden oluşan ve 160 kişinin yaşadığı Çamlıca Mahallesi'nde 32 ev ağır hasar görüp yıkıldı. Şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Onlarca tonluk kamyonlar zorlu arazileri aşıp mahalleye ulaştı. Sıcacık evlerinde oturan depremzedeler, evlerin çok güzel olduğunu söyledi. 18 evin de yapımı tamamlanmak üzere.

Evlerine kavuşanlardan biri de Musa (60) ve Saadet Kamalak (60) çiftiydi. Kanserle mücadele eden Saadet Kamalak, yerinde dönüşüm projesiyle yeni evinde misafirleri için yemekler hazırlayıp, ikramlarda bulunuyor. Saadet Kamalak, "Güçlü devletimiz bize sağlam evler yaptı. Tüm mahalle olarak çok mutluyuz. Artık daha güvende ve emin ellerdeyiz" dedi. Musa Kamalak ise, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Dağı taşı aşarak ilk günden beri hep yanımızda oldular. Kent merkezini nasıl yaptılarsa burayı da aynı kalitede yaptılar. Cumhurbaşkanı'mıza minnettar ve duacıyız. Yeni evimde eşimle birlikte mutlu bir hayat sürüyoruz" dedi.

"DEVLET-MİLLET EL ELE"

Yeni evine oturan Niyazi Kıvrak (75) ise şunları söyledi: "Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur. Allah kendisinden razı olsun. Bizi bu dağ yerinde yalnız bırakmadı. Tertemiz, mis gibi evlerimizde oturuyoruz." Mahalle muhtarı Battal Ağçam da, "Merkezde ne yaptılarsa buraya da aynısını yaptılar. Devletimiz bizi burada hiçbir zaman unutmadı. Devlet-millet ele ele verdik ve başardık" dedi.