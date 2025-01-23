Kahraman şehitler minnetle anıldı

Mardin'in Savur ilçesinin yan yana bulunan Ormancık ve Akyürek köylerinde 31 yıl önce PKK terör örgütünün yaptığı saldırı sonucunda 11'i çocuk, 10'u yetişkin olmak üzere toplamda 21 kişi şehit edilmişti. Ormancık ve Akyürek şehitleri, Savur Kaymakamlığı ve Savur Belediyesi'nin düzenlediği törenle anıldı. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Daha sonra şehitler için törene katılanlara taziye evinde mevlit yemeği verildi. Anma töreninde konuşan Savur Kaymakamı Fatih Çevik, şehitlerin ruhlarını şad etmeye geldiklerini söylerken, şehit yakını Faysal İrge ise, "Acının tarifi yok zaten, hele ki böyle bir acının. 21 kişi; çocuk, büyük, yaşlı, hepsi katledildi, şehit edildi. Allah haklarını bırakmasın. Acılar unutulmuyor ki! Bu acının unutulma imkânı yok. Devlet büyüklerimizden, yetkililerimizden Allah razı olsun, her sene geliyorlar, birlikte şehitlerimizi anıyoruz" diye konuştu.