Maltepe eski Belediye Başkanına 12 yıl hapis talebi

Maltepe Belediyesi'nde 2019-2021 yıllarında yapılan araç kiralama ihalelerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Maltepe Belediyesi eski Başkanı Ali Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara'nın da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 7 ihalede yaklaşık maliyetin Bakanlar Kurulu kararına aykırı belirlendiği, ihaleleri hep aynı firmanın kazandığı, diğer firmaların ya ihaleye gelmediği ya da sürekli aynı belgeleri eksik sunmak suretiyle elendiği anlaşıldı.

13 ihaleden 12'sinin aynı firmaya verildiği belirtilen iddianemede Kılıç ve Kara'nın da aralarında olduğu 20 şüphelinin "Zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 12 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.