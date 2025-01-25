Asırlık gaziye ‘Barış Madalyası’ verildi

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Mardin doğumlu 96 yaşındaki Kore gazisi Gevriyi Bekdaş'a, savaştaki hizmetlerinden dolayı "Barış Madalyası" takdim edildi. Süryani kökenli, 1929 doğumlu Bekdaş için Türkiye ve Güney Kore Los Angeles başkonsoloslukları tarafından program düzenlendi. 1984'ten beri California'da yaşayan Bekdaş ile tanışmasının ardından Güney Kore'nin Los Angeles Başkonsolosluğu ile temasa geçen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, meslektaşları ile gaziyi kaldığı huzurevinde ziyaret etti. Burada düzenlenen törende Güney Kore Başkonsolosluğu yetkilileri, Bekdaş'a savaştaki hizmetlerinden dolayı "Barış Madalyası" takdim etti. Törende konuşan Kuzum, Türkiye'nin Koreli kardeşlerini korumanın yanı sıra demokratik değerler uğruna savaştığını belirtti. Savaşın iki ülke halkı arasında hiç bozulmayacak bir kan kardeşliği oluşturduğunu vurgulayan Kuzum, vatani görevini yerine getirdiği sırada gazi olan Bekdaş'a şükranlarını iletti.