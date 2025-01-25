Gaffar Baba gönüllerde yaşıyor

Diyarbakır'da 24 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende, Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Törende, gaziler, polis memurları, vatandaşlar ve Diyarbakırsporlu futbolcular Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı, bazı binaların balkonlarına ve camlarına şehit Okkan'ın fotoğrafı asıldı. Şehit Emniyet Müdürü için Sakarya'nın Hendek ilçesinde mezarı başında da bir tören düzenlendi.