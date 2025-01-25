Kahramanlar

Türkiye'nin yüreğini yakan Bolu Kartalkaya'daki otel yangıınnda iki kahraman kurtardıkları canlarla yüreklere su serpti. Adana'da özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olan Prof. Dr. Emre Durdağ, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı eşi Doç. Dr. Gülşen Durdağ ve 2 çocuğuyla birlikte o oteldeydi. Aile, 7'nci kattaki odalarından çıkış yolunu bulamadı. Bunun üzerine Prof. Dr. Durdağ, daha önce aldığı dağcılık eğitimindeki bilgilerle çarşafları birbirine bağlayarak pencereden sarkıttı.

Ardından kendileri gibi zor durumda bulunanları, yine aldığı eğitim bilgilerini aktararak, nasıl ineceklerini tarif edip tek tek inmelerini sağladı. Ancak Dr. Gülşen Durdağ, yere yaklaştığı sırada çarşafın kopması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. 15 kişiyi aşağıya indirmeyi başaran kahraman doktor ise pencereye çıkarak olay yerine gelen itfaiyenin merdiveni sayesinde kurtulmayı başardı. Prof. Dr. Emre Durdağ, "Vatandaşlar birbirleri için canlarını tehlikeye attılar. Herkese güzel düşünceleri için teşekkür ederim" açıklaması yaptı. Ankaralı emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller de (67), yeğeni, onun eşi ve 2 çocuklarıyla Kartalkaya'daki oteldeydi.

Güller yangında, çarşafları birbirine bağlayıp 11 kişiyi sağ kurtardı. Ankara'da hastanede tedavi altında olan yeğeninin başında bekleyen Fatih Güller, "8'inci katın koridorunda yoğun dumanın içinde siluet şeklinde bir aydınlık gördüğünü ve kattakileri o aydınlığa yönlendirdiğini söyleyerek, "İnsanlara süreli bağırarak 'Sesime gelin' dedim. Camları kırdığımızda nefes aldık. Çarşafın ucunu topuz yaptım, onu pencerenin dış menteşeli kısmına sıkıştırdım ve indim. İnenler de merdiven getirdi.

Çarşafın koptuğu yerden sonraki bölümü merdivenle indim. 5-6 yaşında bir çocuk bana 'Baba, amca' diye sarıldı. Allah orada bana bir güç verdi. Oradakilere 'Sakin olursak hepimiz kurtuluruz, sakin olmazsak hepimiz burada kalırız' dedim. Böyle 11 kişiyi net olarak kurtardığımı hatırlıyorum. En son ben indim. Daha sonra beni arayıp teşekkür edenler oldu. Trabzon'dan Ömer Bey var ve beni telefonuna 'Yangındaş' diye kaydetmiş ve beni öyle aradı" dedi.



2 ANNE VE 4 EVLADA VEDA

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Defne Arkadaş İnal, kızları Dila (8) ve Ela (6) için Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ile iki kızı öğle namazını müteakip kıılnan cenaze namazı sonrasında Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi. Yangından yaralı kurtulan Beşiktaş Kongre Üyesi Mete Tunç Boduroğlu'nun eşi Ebru ile çocukları Alican ve Elif Nas Boduroğlu için de aynı camide cenaze merasimi düzenlendi. Boduroğlu ailesinin yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törenin ardından, anne ile iki çocuğunun cenazeleri Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.





SAĞ KALANLARA MEMNUNİYET ANKETİ!

Bolu'da yanan otelin yangından sağ kurtulanlara 'Değerlendirme' anketi göndermesi yüzsüzlüğün bu kadarına pes dedirtti. Grand Kartal Otel tarafından gönderilen değerlendirme anketi, "Grand Kartal Otel ailesi olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" notuyla paylaşıldı. Yangından yaralı kurtulan Begüm isimli vatandaş maile tepki gösterdi. Barış SAVAŞ/SABAH