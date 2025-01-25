Türkiye’nin Mavi Vatan’daki gücü korkuttu

Son yıllarda Türkiye'nin savunma alanında attığı adımlar ve başarıları tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin artan deniz gücünü ele aldığı bir analiz yayımladı. Analizde, "Türkiye, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in ötesinde stratejik bir üstünlük sağlamak için savaş gemileri, denizaltılar ve uçak gemileri inşa ediyor" ifadelerine yer verildi. Haberde, yeni donanma güçlerinin, Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik etkisini genişletmeye yardımcı olacağı vurgulandı.