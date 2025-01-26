Ahlaksız paylaşıma soruşturma

Bolu'daki otel yangınında vefat eden kişilerin ailesini arayarak dalga geçen ve bu anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Ülkeyi yasa boğan otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak uygunsuz ifadeler kullanan şahıslar, bu konuşmaları video çekerek sosyal medyadan paylaştı. Acılı aileyle dalga geçen şüpheliler hakkında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne tespit için talimat verildi.