En genç belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Çanakkale'nin Yenice İlçesi'ne bağlı Kalkım Beldesi'nde bağımsız olarak katıldığı seçimlerde yüzde 47.91 oy alarak Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçilen 22 yaşındaki Zeynep Çelik, AK Parti saflarına katıldı. Çelik'in rozetini, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı. Çelik yaptığı konuşmada, "AK Parti'nin gençlere verdiği değer ve vizyon bana bu kararı aldırdı. Bu partinin bir üyesi olmak benim için gurur verici. Bu cesareti, bu imkânı bana sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.