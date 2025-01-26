Kayıkçı kavgasına boyun eğmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Van ve Eskişehir il kongrelerinde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güvenenlerin yüzünü bugüne kadar asla kara çıkarmadık. İftira atarak, çamur atarak, karalayarak, mugalatayla, kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz. Bunlara boyun eğmeyeceğiz, bizi tahrik etmeye, bizi hedeflerimizden koparmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu oyunlar karşısında, bu kirli siyaset karşısında tüm teşkilatlarımızın, tüm arkadaşlarımızın her daim uyanık olmalarını bekliyorum. Biliyorsunuz daha önce bizi kendi iç meselelerimizle oyalayarak kendi gündemlerini takip ettiler. Kimi zaman kimlik siyasetiyle, kimi zaman mezhep ve meşref tahrikiyle aramıza tuğlası nefret ve husumet olan duvarlar ördüler. Böylece Türkiye'ye epeyce vakit kaybettirdiler. Türkiye'nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar. Türkiye'yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. İç tartışmalarla, iç kavgalarla Türkiye'nin vaktini ve enerjisini heba ettiler. Ama bu sefer emellerine ulaşamayacaklar.Üzerimizde çok ama çok büyük bir emanet taşıyoruz. 85 milyonun bizden ne istediğini, ne beklediğini, ne talep ettiğini çok ama çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar hep milletimizin çizdiği rotada siyaset yaptık. Milletimize mahcup olacak, milletimizi sıkıntıya sokacak, milletimiz karşısında başımızı öne eğecek hiçbir işe tevessül etmedik. Demokrasiden, hukuktan ve meşruiyet zemininden asla ayrılmadık. Güvenlik ve özgürlük dengesini gözeterek ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik ne de aksi bir duruma izin verdik.İpek yolunun ana kavşaklarından olan Van'ı daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız ve yapıyoruz. Heyecanımızı muhafaza ederek sorun çözme, hizmet üretme aşkımızı büyüterek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 22 yılda destansı yatırımlara, hizmetlere, projelere imza attık. Ülkemizi nereden alıp nereye getirdiğimizin en yakın şahidi bizatihi milletimizin kendisidir.2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az üçte ikisinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Hedefimiz budur. Böylece Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok kritik bir eşiği daha aşacak, evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakacağız.40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını, bölgedeki son gelişmeleri terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz.Milletimizin yegâne umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Biz günü kurtarmaya değil geleceğe odaklanıyoruz. Biz çeyrek asırlık, yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Biz ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Bin yıllık mirasın yüz yıllık ufku rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan kendilerine verilen görevlere bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Arap, Zaza, Alevi, Sünni ayrımıyapmadan tüm Türkiye'yi bir bütünolacak kucaklayacağız. Bu topraklardahepimiz biriz ve kardeşçeyaşayacağız.Kendimizi eleştirmekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Özeleştiri yapmaktan korkmadık, korkmayacağız. Eksiğimizi tamamlayacak, yanlışımız varsa buna mazeret üretme kolaylığına meyletmeyeceğiz. Biz hedeflerimize kilitlendik. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealine sevdalandık. Biz yarış bittikten sonra da koşmaya devam eden atlar gibiyiz.Kongre sürecinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Parti olarak kongrelerle yenileniyor, heyecanımızı tazeliyoruz. AK Parti bir dava hareketidir. Hangi görevde olursak olalım aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkârıyız.