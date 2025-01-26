Maaşlar yatmadı, işçiler ayaklandı

İzmir'de eylemler bitmiyor. Geçtiğimiz haftalarda toplu sözleşme krizi nedeniyle greve giden Buca Belediyesi işçileri şimdi de zamanında yatırılmayan maaşlar için isyan etti. Belediyenin İmar A.Ş. şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, söz verildiği halde yatırılmayan maaşlarla ilgili açıklama yaptı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, belediye yönetiminin en son cuma günü yatırılacağını söylediği maaş ödemesini ertelediğini belirtip Belediye Başkanı Görkem Duman'a, "Belediye çalışanlarına karşı adil ve eşit davran" çağrsında bulundu.