Yangının sorumluları yargıya hesap verecek

Yargımız Bolu'daki yangın olayının aydınlatılması için çok büyük gayret içerisinde. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Bize bu acıyı yaşatanlar hesap veriyor. Daha cenazeler bile defnedilmeden saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları maşeri vicdana havale ediyoruz. Bu edep dışı üslubu ademe mahkûm ediyoruz. Yargı organlarımız bunun hesabını tek tek soracaktır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden korusun.Partisi ne olursa olsun biz 85 milyonun tamamı için çalışmak, hizmet üretmekle mükellefiz. Eskişehir'e 22 yılda toplamda 367 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 49 spor tesisi kazandırdık. 28 sağlık tesisi inşa ettik. Tarım ve ormanda 12 baraj ile 92 sulama tesis yaptık.