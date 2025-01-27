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Giriş Tarihi: 27.1.2025

13 terörist etkisiz hale getirildi

13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."
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13 terörist etkisiz hale getirildi
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