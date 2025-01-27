Deprem konutlarının yüzde 45’i teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45'inin teslim edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay'da 13 bin 980, Malatya'da 6 bin 554, Gaziantep'te 1535, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Adıyaman'da 6 bin 781, Osmaniye'de 1921, Adana'da 2 bin 945, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3 bin 353, Kilis'te 223, Şanlıurfa'da 991 olmak üzere toplam 46 bin 307 konut ve 149 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi. Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580'e yükseldi.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de TOKİ afet konutlarında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlara yerleşen aileleri ziyaret etti. Kurum, "Osmaniye'de toplamda 7 bin 337 konut ve işyerimize kardeşlerimize teslim ettik. Annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız huzur ve güven içerisinde yaşasın" dedi.