İBB’de ‘turp’ paniği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de bulunan başkanlık binasında 'Turpun Büyüğü' adıyla basın toplantısı düzenledi. İBB Başkanı, kentte ulaşım, altyapı, çevre kirliliği gibi kronikleşen ve acil çözüm bekleyen sorunları görmezden gelerek ihale yolsuzlukları paniğine kapıldı. İmamoğlu hakkında, bilirkişiyi hedef alan sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde CHP yönetimini paniğe götüren 'Turpun büyüğü heybede' açıklamasına atfen, Saraçhane'deki basın açıklamasını 'Turpun Büyüğü' başlığıyla yapan İBB Başkanı, Esenyurt ve Beşiktaş gibi CHP'li belediyelerde ihaleler üzerinden yolsuzluk yapılması iddiası üzerine açılan soruşturmalara ilişkin konuştu.

BİLİRKİŞİYİ HEDEF ALDI

CHP'ye ve belediyelerine yönelik haksız operasyonlar yapıldığını savunan İBB Başkanı, 2015'te Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihalenin hâlen sürdüğünü hatırlatarak, bu dava kapsamında hazırlanan iç denetçi raporunun aslında olmadığını iddia etti. İBB Başkanı, davanın bilirkişisini hedef alarak ismini kamuoyu ile paylaştı ve "Bu bilirkişi, olmayan şeyleri yazacak, atıf yapacak kadar rahat bir profesyonel. Başına bir şey gelmeyeceğinden emin. Belli ki arkasında güvendiği kişiler var. Özel seçilmiş birisi" sözlerini dile getirdi.

'ADAM CESUR, GÖZÜ KARA'

2 Şubat 2024'te İETT hakkında yürütülen bir soruşturmaya yine bilirkişi olarak aynı ismin seçildiğini savunan İBB Başkanı, bu bilirkişinin İETT aleyhine bir rapor hazırladığını ifade etti. İBB Başkanı, "Her raporunda bizi ve kurumlarımızı suçlayan, bilirkişiye bir görev daha verildi. Geçtiğimiz eylül ayında, asfalt firmamız İSFALT ile ilgili yürütülen bir soruşturmada da bilirkişi olarak yine aynı kişi tercih edildi. Kısa sürede raporunu hazırlayan bilirkişi, şirketimiz ve çalışanları aleyhine rapor düzenledi. Bildiğiniz gibi, belediye operasyonlarını yapan savcılar, 3 şirketimizin 16 ihale dosyasını polis marifetiyle almıştı. Beşiktaş ve Esenyurt operasyonlarının ardından, konunun İBB'ye getirilmek istendiğini belirtmiştim. İşte bilirkişiye verilen bu 2 dosya da aynı soruşturmada yer alıyor. Ne güzel operasyon değil mi? Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve " Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan resen soruşturma başlattı.



İMAMOĞLU CUMA GÜNÜ İFADE VERECEK

Geçtığimiz hafta, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a başlatılan soruşturma sonrası katıldığı bir panelde İBB Başkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan sözler sarf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, Akın Gürlek ve ailesini hedef alan Ekrem İmamoğlu hakkında "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçla - rından resen soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu bu soruşturma kapsamında cuma günü saat 09.00'da İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verecek.



BEŞİKTAŞ'TAKİ YOLSUZLUK İBB'YE SIÇRAMIŞTI

İstanbul'da, CHP'li belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada Beşiktaş Belediyesi şirketi BELTAŞ üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapıldığı ortaya çıkmıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı. Tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de isminin karıştığı yolsuzluk soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş'a ait şirketlerin İBB iştirakleri İETT, İGDAŞ, İSFALT ve Halk Ekmek'ten milyarlarca liralık ihaleler aldığı ortaya çıkmıştı.