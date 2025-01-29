Bir günde 3 ayrı İETT kazası

İstanbul'un 154 yıllık toplu taşıma markası İETT can çekişiyor. Arıza yapıp yolda kalan, yanan veya kazalara karışan İETT otobüsü vakalarına dün 3 noktada yenileri eklendi.Boğazköy-Bahçeşehir-Yenikapı hattında çalışan 146-T numaralı İETT otobüsünün motor kısmından henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı duman çıktı. Korku ve paniğe neden olan o anlarda, şoför otobüsü yol kenarına durdurarak yolcuları tahliye etti. Yangın söndürme cihazlarıyla müdahale edilen dumanlar büyümeden kontrol altına alındı. Arkada oturan bir yolcunun fark etmesiyle önlenen olası bir yangın atlatılmış oldu.İkinci kaza ise saat 08.30 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde ilerleyen 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü ters istikamette ilerleyen 34 NA 5713 plakalı beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada caddede seyir halinde olan 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsünün şoförü yardım etmek için durdu. Arkasından gelen başka bir İETT otobüsü, şoförünün önündeki otobüsün durduğunu fark etmemesi üzerine otobüse arkadan çarptı. 3 otobüsün karıştığı kazada yaralanan 11 yolcu hastanelere kaldırıldı.Bahçelievler'de ise körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsünün çarpması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. 34 TP 2291 plakalı İETT otobüsünün körüğü, Kuyumcukent Sokak'ta Basın Ekspres Yolu'na doğru seyrederken henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı. Aynı şeritte ilerleyen başka bir İETT otobüsü, körükteki teknik aksamı kırıldığı belirlenen araca çarptı. Kazada körüğü arızalanan İETT otobüsü savrularak durdu. İETT otobüslerini durduran şoförler yolcuları araçtan tahliye etti. Kazanın meydana geldiği bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken trafik akışı aksadı. Toplu taşımayı kullanan yolcular araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.