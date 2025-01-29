‘Ders’ adı altında para toplayıp örgüte aktardılar

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde terör örgütü DEAŞ adına yasadışı bazı faaliyetlerin yürütüldüğü bir sözde mescide yönelik operasyon düzenlendi. Sözde hocalık yapan 'Ebu Zeyd/Süleyman Hoca' kod adlı İsmail O.'nun (53) "Ders" adı altında yasadışı sohbet etkinlikleri düzenlediği, DEAŞ adına taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmaları yaptığı belirlendi. Mescit genelinde fitre, zekât ve infak adı altında toplanan paraların terör örgütüne aktarıldığı saptandı. Paraların, Suriye'de bölücü terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki kamplarda sözde esir olarak tutulan terör örgütü DEAŞ mensuplarına ve yasadışı mescit bünyesinde faaliyetler yürüten kişilere yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı belirlendi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Özel Harekât destekli operasyon düzenledi. İstanbul'un 9 ilçesindeki 52 adres ve Diyarbakır'da bir adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Operasyon yapılan söz konusu yasadışı mescide katılan, sorumlu olan ve sözde hocalık yapan İsmail O.'nun da aralarında bulunduğu 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplamda 52 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu ifade edildi.