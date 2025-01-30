Arnavutköy’den örnek belediyecilik

CHP'li belediyelerin SGK ve vergi borçlarını ödememesi gündemdeki sıcaklığını korurken, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten AK Partili belediyeler ise vatandaşların tüm sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu belediyelerden biri olan Arnavutköy Belediyesi 2024 yılında bütçesi fazlası veren İstanbul'da tek belediye oldu. Arnavutköy Belediyesi sağladığı bütçe fazlasıyla sosyal yardımları artırmaya başladı.Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra oturduğu başkanlık koltuğunda hayata geçirdiği projelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Candaroğlu, eğitimden ulaşıma, sosyal desteklerden altyapıya kadar geniş bir yelpazede önemli yatırımlara imza attı. Mali disiplini koruyarak yönetim anlayışıyla da fark oluşturarak 2024 yılın Mali Bütçesi'nde fazla verdi.Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ancak yarım bırakılan Bolluca Köprüsü'nü tamamlayarak hizmete açtı. Yapılan asfaltlama ve refüj düzenlemeleriyle trafik güvenliği artırıldı.Böylece, bölge halkının yıllardır beklediği bir sorun daha çözüme kavuşmuş oldu. Sanayi bölgelerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir yol ağı oluşturuldu. Hadımköy-Ömerli-Deliklikaya yolu sayesinde sanayi trafiği yönlendirilerek Hadımköy Merkez'deki yoğunluk azaltıldı. Eğitim yatırımlarıyla da öne çıkan Arnavutköy Belediyesi, ilçeye 4 yeni okul ve 3 sağlık tesisi kazandırırken, çalışan aileler için Deliklikaya, Anadolu ve Merkez Mahallesi'nde 3 yeni kreşin yapımına başladı. Üniversite öğrencilerine sağlanan 30 milyon TL burs desteği, gençlere yönelik en önemli adımlardan biri oldu.Hizmete alınan ücretsiz ring servisleri, ilçede yaşayan vatandaşlara dört farklı hat üzerinden konforlu ve rahat ulaşım imkanı verdi. Sosyal destek projeleri kapsamında yeni evlenen çiftlere çeyiz yardımı, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği verilirken, amatör spor kulüplerine 25 bin adet malzeme desteği sağlandı.