Devlete güvenimiz tam kimsenin kanı yerde kalmayacak

Bolu Kartalkaya'daki kayak bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel'de geçen hafta meydana gelen yangın faciasında eşi Defne Arkadaş İnal ile kızları Dila ve Ece İnal'ı kaybeden acılı baba Burak İnal, SABAH'a konuştu.Yangın faciasıyla tarifi anlatılmaz bir acı yaşadığını dile getiren baba İnal, "Yaşanan elim olayla ilgili devletimiz soruşturma başlattı. Süreç devam ediyor. Yangında hayatını kaybeden kimsenin kanı yerde kalmayacak, bizim devletimize güvenimiz tam. Gıda işletmecisi olarak devlet tarafından yılda 46 kez denetlendim. Aslında burada yaşanan durum bir sosyal yozlaşma. İşini düzgün yapmayan insanlar yüzünden ben ailemi kaybettim. İşleri standartlara uygun yapmayıp basit masraflardan kaçınarak insan canına paha biçtiler. Bunca insan harap oldu. Bu bizim ülkemize yakışmıyor" dedi.