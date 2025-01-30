Kadınlar dijital şiddete karşı koruma altında

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün'ü dinledi. Kadına yönelik, internet ortamında meydana gelebilen dijital şiddeti yakından izlediklerini kaydeden Gün, raporlar yayınladıklarını söyledi. Kadınlar dijital dünyada uğradıkları şiddete ilişkin "İnternetyardim.org.tr' ve 'Alo 141' hattına başvurabiliyor. Ayrıca mağduriyete uğrayanların Instagram, YouTube, X platformuna yaptıkları başvurulara 48 saat içinde yazılı cevap verilmesi ve mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Bu noktada BTK hem bildirime cevap verme hem de dijital şiddeti önleme görevi üstleniyor. Oluşturulan özel platformun nasıl kullanılacağına dair bilgi veren Gün, "Günde üç binden fazla çağrı alıyoruz. Siteye girdiniz, siber zorbalık var, tıklıyoruz orayı. 'Siber zorbalığa maruz kalıyorum, ne yapmalıyım?' oradan başlıyoruz. Kanıtları, ekran görüntüsünü, mesajları saklıyoruz. Instagram, YouTube, X, her platformun burada linki var. 48 saat içerisinde başvurucuya cevap gelmezse 5 milyon lira para cezası uyguluyoruz" ifadesini kullandı.