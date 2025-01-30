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Giriş Tarihi: 30.1.2025

PKK’nın önemli ismi etkisiz hale getirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’nın önemli ismi etkisiz hale getirildi
MİT'in uzun süreli takipleri sonucu Suriye'de PKK/ YPG'nin sözde maliye yapılanmasının önemli ismi Şiraz Ömer'in yeri tespit edildi. Teröristin hareketleri izlenerek, en uygun zamanda operasyon düzenlendi. Suriye'nin stratejik bir bölgesi olan Rumeylan-Malikiyen yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile terörist etkisiz hale getirilerek PKK/YPG'ye büyük bir darbe vurdu.
Örgüte 2012 yılında katılan ve PKK/ YPG'nin sözde Rojava sekretaryasında görev alan Şiraz Ömer, Aynelarab, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sorumlu olarak çalıştı. Ömer, son olarak PKK/YPG'nin maliye yapılanmasında yönetici olarak görev yapıyordu.
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PKK’nın önemli ismi etkisiz hale getirildi
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