PKK’nın önemli ismi etkisiz hale getirildi

MİT'in uzun süreli takipleri sonucu Suriye'de PKK/ YPG'nin sözde maliye yapılanmasının önemli ismi Şiraz Ömer'in yeri tespit edildi. Teröristin hareketleri izlenerek, en uygun zamanda operasyon düzenlendi. Suriye'nin stratejik bir bölgesi olan Rumeylan-Malikiyen yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile terörist etkisiz hale getirilerek PKK/YPG'ye büyük bir darbe vurdu.Örgüte 2012 yılında katılan ve PKK/ YPG'nin sözde Rojava sekretaryasında görev alan Şiraz Ömer, Aynelarab, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sorumlu olarak çalıştı. Ömer, son olarak PKK/YPG'nin maliye yapılanmasında yönetici olarak görev yapıyordu.