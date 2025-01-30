Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alğaş'ın yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle DEM Partili belediyeye kayyum atandı.Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alğaş'a, gazetecilik yaptığı dönemde hakkında Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davada önceki gün terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Eşbaşkan Sofya Alağaş'a "örgüt üyeliği" gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının kayyuma gerekçe yapıldığı belirtildi. Belediyeye Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak atandığı kaydedildi. Öte yandan, Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından kentte DEM Partililer belediye önünde oturma eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, belediyeye girmek isteyen 3 kişiyi gözaltına aldı.