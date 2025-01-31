12 sığınak yok edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterleri destekli 16 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Yayladere, Payas, Nusaybin, Dargeçit, Pervari, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında teröristlere ait 12 sığınak imha edildi. Teröristlerin saldırı için sakladıkları 5 kilogram patlayıcı madde, 24 el bombası ve 8 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi. Teröristlerin, güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullandığı 2 adet RPG-7 roketatar, 86 adet roketatar mühimmatı ve 8 bin 903 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat bulundu.