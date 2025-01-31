Başkan Mirza Bandırma’yı açık artırmaya çıkardı

Balıkesir'in Bandırma Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 110 milyon 963 bin liralık satış, kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Özellikle Doğa Mahallesi'nde bulunan tarlaların satışı, bölge halkının sert tepkilerine neden olurken, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan da bu durumu sert sözlerle eleştirdi.Mehmet Doğan, yapılan satışları Bandırma halkının geleceğini yok etmek olarak değerlendirdi. Belediye Başkanı Dursun Mirza ve yönetimini ağır şekilde eleştiren Doğan, "Başkan Mirza, tarım arazilerini adeta pazarlık masasına yatırmış durumda. Köylülerin emekleriyle satın aldığı, yıllardır tarım ve hayvancılık yapılan bu değerli toprakları nasıl olur da gözünü kırpmadan satabiliyor. Bu karar, Bandırma'nın geleceğini hiçe saymak değil midir" diyerek tepki gösterdi.Özellikle Doğa Mahallesi'ndeki satışlar hakkında konuşan Doğan, "Bandırma'nın öz değerleri, Dursun Mirza'nın günü kurtarma politikalarına kurban ediliyor. 87 milyon 763 bin lira karşılığında elden çıkarılan bu tarlalar, köylülerin yıllardır alın teriyle işlediği ve kendilerinin satın aldıkları topraklardı" ifadelerini kullandı.Satışların devam etmesi halinde Bandırma'nın kimliğini kaybedeceğini belirten Doğan, "Bu gidişle Bandırma'yı tamamen açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyorlar. Dursun Mirza yönetimi, halkın çıkarlarını değil, belediye kasasını doldurmayı öncelik haline getirmiş durumda. Halkın malı olan topraklar, birer birer elden çıkarılıyor. Bandırma halkı bu yapılanları unutmayacak ve hesabını mutlaka soracaktır" dedi.Doğan, açıklamalarının sonunda Bandırma halkına çağrıda bulunarak, "Bu kentin değerlerine sahip çıkmalıyız. Tarım arazilerimizin, mahallelerimizin ve geleceğimizin birer birer satılmasına izin vermemeliyiz. Bandırma Belediyesi, halkın yanında olmalı, arazileri satmak yerine üretimi destekleyecek projeler üretmelidir. Dursun Mirza'nın izlediği bu yanlış politika, Bandırma'nın geleceğini karanlığa sürüklüyor" diye konuştu.