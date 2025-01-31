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Giriş Tarihi: 31.1.2025 16:38 Son Güncelleme: 31.1.2025 17:02

Başkan Erdoğan'a Antalya’da coşkulu karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8'inci olağan il kongresine katılmak için uçakla saat 12.30 sıralarında Antalya'ya geldi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Başkan Erdoğan’a Antalya’da coşkulu karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8'inci olağan il kongresine katılmak için uçakla saat 12.30 sıralarında Antalya'ya geldi. Cuma namazını İbradı Tarihi Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kılan Başkan Erdoğan, İbradı Belediyesine yürüyerek geçti. Belediye Başkanı Hatice Sekmen ve Kaymakam İbrahim Cem Deveci ile bir araya geldi.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Başkan Erdoğan'ı Antalya Spor salonunda ise çoşkulu kalabalık karşıladı.

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Başkan Erdoğan'a Antalya’da coşkulu karşılama
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